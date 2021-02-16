Призрачная вакцинация: старт, которого не было

Вчера в Украине был торжественный день. Точнее, должен был быть, но не случился. Вчерашняя дата в течение нескольких дней фигурировала как точка отсчета для вакцинации населения, однако 15 февраля ничего не произошло.

Впрочем, уже накануне в правительстве подстраховались и объяснили, что первые партии вакцин прибудут в страну 16-17 февраля, то есть сегодня или завтра. Но очевидно, что, даже если дебютный "Пфайзер" окажется в стране в ближайшие часы, то все равно какое-то время понадобится для подсчета и распределения, не говоря уже о доставке к "конечному потребителю". А это значит, что срок старта, скорее всего, передвинется на последнюю неделю февраля или вовсе на весну.

При этом не стоит забывать, что в Украину будет поставлена очень ограниченная партия американского "Пфайзера", которой хватит только для врачей (и то далеко не для всех). Между тем, февраль назывался как стартовая точка для массовой вакцинации, которая должна была производиться китайской Sinovac. Но ее все еще нет в Украине, есть только уголовное производство, которое по факту закупки лекарства по завышенным ценам открыли в НАБУ.

До сих пор нет в Украине и другой "массовой" вакцины – британско-индийской AstraZeneca. Но это, может, не так уж и плохо, – учитывая тот факт, что о ней уже пишут не только как о бесполезной для людей пожилого возраста, но и как об имеющей побочные эффекты. Причем эта информация в стране распространена уже очень широко (и вовсе не "российской пропагандой"), так что не стоит удивляться тому, что больше половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Впрочем, пока в Украине не так уж и важно, хочешь ты вакцинироваться или нет. Потому что все равно нечем.

МВФ "обкакался". Украина в шоколаде?

Советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал решение миссии Международного валютного фонда покинуть Украину без одобрительного вердикта о выдаче очередного транша. Прокомментировал лаконично и экстравагантно: "МВФ обкакался".

Что имел в виду экс-министр экономики, можно понять, только руководствуясь его неординарной логикой. Поскольку суть решения миссии сводится к тому, что денег Украине не дадут, пока она не выполнит целый ряд условий, некоторые из них являются трудно выполнимыми.

В первую очередь, речь идет, безусловно, о газовых тарифах. Миссии МВФ не понравилось, что украинское правительство затормозило реформу рынка газа, основанную на свободном ценообразовании.

Этот вопрос, как известно, был ключевым вопросом нынешней зимы: когда на введенном в прошлом году свободном рынке цены в период зимних холодов стали резко расти, это тут же отразилось на платежках, которые стали получать граждане, – что и привело к тарифным бунтам. Кабмин, по указанию президента, принял решение ограничить (на весьма высоком уровне) газовые тарифы для населения и теплокоммунэнерго, но даже такое постановление МВФ посчитал неправильным.

И вот теперь стоит вопрос: если (как заявляют "слуги народа") выполнение требований МВФ является приоритетом, значит, ограничение тарифов нужно отменять и возвращаться к "свободному" ценообразованию, при котором цена газа может оказаться выше 10 гривен за куб без накруток – то есть выше 14 гривен для потребителя. Для среднестатистической украинской семьи такие тарифы – это финансовая катастрофа.

При этом МВФ требует еще и вернуть дефицит бюджета к докризисным показателям – то есть не более 3%. А это значит, что в госбюджете средств на субсидии (которые неизбежно резко возрастут) не будет.

Как собирается выкручиваться власть? По большому счету, реальный выход у нее только один: повторить – вслед за Миловановым, – что МВФ "обкакался", послать его вслед за Голобородько и искать другие источники финансирования. Но, повторимся, заявления "слуг" говорят об обратном. А значит, правительство отменит свое недавнее постановление, чтобы ввести "рынок газа" на теплое время года и получить транш, а потом, дождавшись новых бунтов, снова введет его. Конечно, если МВФ позволит, чтобы его в очередной раз обманули.

Порошенко требует возобновить войну

Вчера напомнил о себе Петр Порошенко. Его партия потребовала от власти вернуть украинские подразделения на те позиции, которые они занимали до разведения войск, – то есть на передовую линии разграничения. Обуславливается это требование тем, что перемирие является фикцией, поскольку от выстрелов снайперов с начала года погибло уже 13 военнослужащих.

Логика в таком заявлении отсутствует напрочь. Если представить, что требование Петра Алексеевича и его однопартийцев будет выполнено и что армию вернут на передовую, то это будет означать, что солдаты окажутся не только в зоне поражения снайперскими выстрелами, но и в зоне, где они могут быть убиты любой шальной пулей.

А если учесть, что "Евросолидарность" еще и предлагает отменить штрафы за неправомерное использование оружия украинскими военнослужащими (то есть стрелять в ответ на любую шальную пулю), то это и вовсе означает возврат в состояние времен Порошенко, когда на различных участках линии разграничения регулярно возникали бои местного масштаба.

Итогом таких требований может быть только одно: возрастание потерь среди военных и гражданского населения в разы.

Очевидно, что, несмотря на упоминание 13 погибших, "Евросолидарность" обеспокоена отнюдь не оборванными человеческими жизнями. Выполнение ее требований означало бы окончательный срыв перемирия, который неизбежно бы привел к нарастанию военной истерии – то есть той самой атмосферы, в которой партия Порошенко могла бы набрать дополнительные проценты рейтинга. Проще говоря, "партии войны" нужна война.

Кто заплатит $3,6 млрд китайцам за "Мотор Сич"?

История с продажей компании по производству вертолетных двигателей "Мотор Сич" может обернуться Украине огромными убытками. Вчера стало известно, что сумма претензий в иске, который подали китайские покупатели компании в международный арбитраж, увеличилась до 3,6 млрд долларов.

И проблема в том, что шансов выиграть этот процесс у Украины практически нет. Известно, что пул китайских компаний, участвовавших в приобретении предприятия, которое западные СМИ называют "жемчужиной украинской промышленности", провел всю сделку в полном соответствии со всеми международными правилами и украинскими законами, – то есть у Киева не было никаких оснований заблокировать этот контракт. И заблокировали его только на одном "основании" – требовании Вашингтона.

Позиция Штатов в данном случае понятна: они ведут холодную войну с Китаем и в этой войне готовы пренебречь любыми условностями. Однако преимущество США в том, что в данном конфликте они находятся за кулисами процесса, и из-за этих кулис громко отдают команды украинскому руководству. А когда дело дойдет до судебного процесса, то на месте обвиняемых американцев не будет.

И вот теперь возникает вопрос: когда государство Украина проиграет процесс и будет вынуждено заплатить китайцам 3,6 млрд долларов, кто будет оплачивать этот иск? По-хорошему, раз уж Вашингтон втянул украинскую власть в холодную войну на своей стороне, то он должен был дать гарантии, что любые убытки будут покрыты из американского бюджета. Но до сих пор ни одного заверения на этот счет не прозвучало.

Можно, конечно, предположить, что подобные заверения существуют в каких-либо тайных соглашениях между Киевом и Вашингтоном, но, если они существуют, то их нужно озвучить публично. Потому что для всего мира уже нет никакой тайны в том, что украинская власть действует под диктовку Штатов, и в том, что цель Штатов – не допустить покупки китайцами "Мотор Сичи". А потому бессмысленно делать секрет из того, на каких условиях украинская власть согласилась воевать против китайцев.

Но если никаких тайных соглашений о компенсации нет, тогда нужно задать вопрос президенту Зеленскому: когда он заявляет о том, что китайцы "при нем" не получат "Мотор Сич", он признает свою готовность выплатить 3,6 млрд долларов из собственного кармана? Или президент собирается ограбить украинский бюджет?

Заявление по Майдану: сделают ли "слуги" харакири?

По мере приближения очередной годовщины победы Майдана снова всплывают темы, раскалывающие общество. Вчера комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект заявления Верховной Рады, посвященный этому событию. Заявления полностью одностороннего, направленного на полную реабилитацию Майдана и дискредитацию его противников.

В документе содержатся все штампы времен Порошенко – о "революции достоинства" как "выразителе национальной идеи свободы", о вине "преступного режима" Януковича, о "противоправных действиях "Беркута" и так далее.

А еще одна фраза является просто фееричной: "Мирные собрания являются действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти". Вспоминая о том, какие "мирные собрания" проходили на Майдане, это выглядит просто издевательством.

Но самое главное – это выглядит глупостью со стороны власти. Если "Слуга народа" проголосует за данное заявление, это будет означать, что правящая партия сама призывает население устроить против себя Майдан и что она не будет сопротивляться таким "мирным собраниям".

И это не говоря уже о том, что неправильно вообще принимать такие постановления, в которых не учитывается мнение той части страны, которая не считает Майдан "Революцией достоинства". Тем более, что очень многие из этой части голосовали за Зеленского.