Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что законопроект №2695, прошедший первое чтение в Верховной Раде, призван усилить ответственность за пьяное вождение или совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, сообщает пресс-служба МВД.

"Законопроект №2695 предусматривает, если человек повторно сел пьяный за руль, то штраф составит 40 000 гривен. Но суд может решить продать его машину принудительно, а деньги поступят нарушителю. В случае, если человек в третий раз сядет пьяный за руль, тогда машину суд может забрать, а деньги за нее идут в бюджет страны, а не владельцу. Кроме того, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии в течение года суд может присудить административный арест на 10-15 суток", - сказал заместитель министра внутренних дел.

В свою очередь депутат Верховной Рады Вячеслав Медяник рассказал, что законопроектом предлагается ряд предохранителей, чтобы водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не смог избежать ответственности.

"Есть четкие нормы, при которых будет невозможно передать нарушителя на поруки общественным организациям или коллективам. Этой нормой в действующем законодательстве очень злоупотребляли в судах для освобождения нарушителей от ответственности. Также невозможно будет избежать наказания за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии алкогольного опьянения через раскаяние, примирение, поручительство или изменение обстоятельства. Также увеличивается срок привлечения к ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях с 3-х месяцев до 1 года, что сделает невозможным закрытие этого дела и виновные не избегут наказания", - сказал Медяник.

Также законопроект предлагает наделить полицейских полномочиями, которые позволят им останавливать транспортные средства с 22:00 до 08:00, в выходные и дни после праздников для проведения проверки состояния водителей на опьянение.

Напомним, этот законопроект был создан группой депутатов после ситуации с Виталием Немилостивым, который проявил агрессию к полицейским. 30 декабря патруль остановил его машину, так как заподозрил в пьяном управлении авто. Сам Немилостивый отказался оформлять протокол на месте, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с правоохранителями.

После произошедшего Кабмин уволил зама министра промышленности.