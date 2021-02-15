Народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак после введения указом Владимира Зеленским санкций в его отношении не может воспользоваться собственным карточным счетом.

Заявление Козака по этому поводу опубликовано на сайте оппозиционной политсилы 15 февраля.

По словам депутата, из-за санкций он не может сделать элементарных вещей: оплатить коммуналку или купить необходимые товары.

"В качестве эксперимента я попробовал открыть еще одну карту к своему счету, который был заблокирован в связи с санкциями. Я попытался оплатить со своего счета товары первой необходимости, но и это оказалось невозможно. Фактически указом президента я был лишен права свободно распоряжаться заработанными мной деньгами, с которых уплачены все налоги и сборы", - заявил Козак, напомнив, что статья 43 Конституции Украины гласит о праве каждого человека "на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается".

Однако решение президента лишило его этого права.

"Более того, коммунальные службы, органы государственной власти, которые предоставляют мне услуги, не получат предусмотренных законом платежей. Фактически Зеленский заставляет меня не выполнять свои обязательства, с которыми я согласен, чем посягает на мои честь, достоинство и права, гарантированные статьей 21 Конституции Украины: "Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы". Подобные действия к тому же прямо запрещены статей 68 Основного Закона: "Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей", - добавил нардеп.

Ранее "Страна" сообщала, что главный актив Козака - телеканалы - закрыли после анонимного вброса. Мы разбирались, откуда он взялся.

Также наше издание анализировало, что незаконного в указе Зеленского о запрете NewsOne, 112 и ZIK.