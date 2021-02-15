Согласно ст.26 КЗоТ работодатель вправе установить для работника при приеме его на работу испытательный срок, который устанавливается с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается. В период испытания на работников распространяется законодательство о труде.

Об этом разъяснила главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в Кировоградской области Евгения Краевская

Законодательством предусмотрены сроки испытания. Так, срок испытания при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, - шести месяцев. Срок испытания при приеме на работу рабочих не может превышать одного месяца (ст. 27 КЗоТ).

Установление работнику испытания на безоплатной основе законодательством Украины не предусмотрено. То есть труд наемного лица в период испытательного срока должен оплачиваться работодателем в обязательном порядке.

При приеме работника на работу с испытательным сроком субъект хозяйствования обязан заключить с ним трудовой договор согласно ст. 21 КЗоТ.

Так, действующее законодательство о труде трактует трудовой договор как соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации, физическим лицом - предпринимателем, по которому работник обязывается выполнять работу, определенную соглашением, и подчиняться внутреннему трудовому распорядку. А собственник предприятия, учреждения, организации, физическое лицо - предприниматель обязывается выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать достойные, здоровые и безопасные условия труда.

Работник не может быть допущен к работе, в том числе и на условиях испытательного срока, без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа и без уведомления в территориальный орган Государственной налоговой службы о приеме работника на работу.

Для отдельных категорий лиц испытательный срок при приеме на работу не устанавливается. В частности, не устанавливается испытательный срок для:

- лиц, не достигших восемнадцати лет;

- молодых рабочих после окончания профессиональных учебно-воспитательных заведений;

- молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;

- лиц, уволенных в запас военной или альтернативной (невоенной) службы;

- лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;

- лиц, избранных на должность;

- победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

- лиц, прошедших стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы;

- беременных женщин;

- одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

- лиц, с которыми заключается срочный трудовой договор сроком до 12 месяцев;

- лиц на временные и сезонные работы;

- внутренне перемещенных лиц.

Субъект хозяйствования вправе, в случае установления им несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение срока испытания освободить такого работника, в письменном виде предупредив его об этом за три дня (ст. 28, п. 11 ст. 40 КЗоТ).

За нарушение трудового законодательства, а именно за допуск работника к работе без оформления или надлежащего оформления трудовых отношений на работодателя может быть наложена финансовая санкция (ст. 265 КЗоТ).

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