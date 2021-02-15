Самовольным считается строительство, которое осуществляется хотя и на основании проекта, но при наличии существенных нарушений норм законов Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об архитектурной деятельности", правил как в самом проекте, так и при строительстве и при наличии решений специально уполномоченных органов об устранении нарушений.

Соответствующее постановление по делу № 826/10962/17 Верховный Суд принял 27 января 2021, сообщила пресс-служба ВС.

Суды выяснили, что во время проверки с выездом на местность контролирующим органом установлено, что на земельном участке для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства расположен 6-этажный многоквартирный жилой дом.

Верховный Суд отметил, что противоправный административный акт может быть признан недействительным с обратным действием, если иное не предусмотрено законом. Административный орган принимает решение об отзыве или признании недействительным административного акта для восстановления законности и защиты публичных интересов.

Учитывая положения ст. 36 Закона "О регулировании градостроительной деятельности", согласно которой заказчик строительства самостоятельно несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в поданной им декларации о начале выполнения строительных работ, достаточным и необходимым основанием для отмены органом архитектурно-строительного контроля регистрации декларации о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации является установление факта наведения в ней заказчиком недостоверных данных, служащих основанием считать объект самовольным строительством.

Таким фактом была проектная документация, которая передана заказчику строительства для выполнения строительных работ на объекте, разработанная без получения исходных данных для проектирования, а именно градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, чем нарушены требования ч. 2 ст. 26 Закона "О регулировании градостроительной деятельности" и ст. 26 Закона "Об архитектурной деятельности".

Кроме того, отмена регистрации декларации о начале строительных работ может быть следствием самостоятельного выявления органом государственного архитектурного контроля недостоверных данных установления факта, что на дату регистрации декларации информация, которая отмечалось в декларации, не соответствовала действительности, и / или выявления расхождений между данными, указанными в декларации.

Относительно доводов жалобщика о том, что в момент действия регистрации спорной декларации, инвесторы, которые проинвестировали в жилой дом, получили право собственности на свои квартиры, Суд отметил, что получение инвесторами права собственности на свои квартиры не является основанием для отмены такого приказа, поскольку Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, отменяя спорные декларации, действовал на основании и в пределах полномочий, предусмотренных законом.

Ранее Верховный суд разъяснил, могут ли двум лицам разрешить разработку проекта землеустройства одного участка.

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