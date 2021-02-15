В "Слуге народа" объяснили, почему на заседании фракции вечером 15 февраля не будут обсуждать вопрос назначения министром энергетики Юрия Витренко.

Как сказали "Стране" источники в "Слуге народа", голосов во фракции нет, поэтому нардепы и решили пока не обсуждать кандидатуру бывшего функционера "Нафтогаза".

"Голосов даже меньше, чем было на прошлом голосовании. К слову, повлияла на такую ситуацию и запись с совещания, где Витренко отправляет людей в Польшу. Это противоречит обещанию президента и его призыву к заробитчанам возвращаться в Украину. Это токсичная фигура абсолютно для всех. Его не принимают категорически, но это украинская политика - все может измениться в зале", - сообщил источник.

По его словам, в Офисе президента пытаются вести переговоры по Витренко с "Батькивщиной", но конкретики по ним нет.

О том, что Витренко не будут упоминать на фракции, днем 15 февраля сообщил сайт пропрезидентской политсилы.

А заместитель главы "Слуги народа" Евгения Кравчук признала, что голосов во фракции за кандидатуру Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики недостаточно для ее утверждения в Верховной Раде.