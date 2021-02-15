Известный памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Начальная цена за этот объект составляла всего 1 миллион рублей. В аукционе участвовали четыре человека, лот забрал участник номер три, который предложил 2,6 миллиона рублей. Всего было сделано 33 ставки.

Позже стало известно, что Аленка не покинет воронежский регион благодаря местному бизнесмену Евгению Хамину. Оказалось, что скульптуру приобрела его группа компаний. После демонтажа этот объект поставят в сити-парке "Град" города-спутника "Солнечный".

Ранее "Страна" сообщала, что памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей, и они основали селение.

Позже стало известно о решении о сносе памятника, так как внешний вид металлической Аленки шокировал общественность из-за непропорционального тела и пугающего лица. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было: памятник был установлен на деньги общественной организации. При этом в администрацию поступило несколько десятков заявок о желании приобрести арт-объект.