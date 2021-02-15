В Украине идет нарастание проблем с Донбассом. Обострение на фронте сопровождается воинственной риторикой в Киеве. Причем войной грозятся уже назначенцы Офиса президента.

"Страна" разбиралась, что это всё означает.

Хроники обострения

О том, что на Донбассе началось обострение боев, и перемирие по сути сорвано, "Страна" рассказывала еще 7 февраля.

Тяжелая ситуация подтверждается и статистикой. 6-7 февраля ОБСЕ зафиксировала околорекордное за этот месяц количество нарушений: 374 (из них львиная доля в Донецкой области).

Второй, еще более масштабный всплеск насилия произошел в минувший четверг, 11 февраля. На Донетчине в отчет ОБСЕ попали сразу 894 нарушения. Это антирекорд в пока еще не окончившемся последнем зимнем месяце.

Судя по этой таблице, тенденция такова: ситуация на фронте резко ухудшилась в конце первой недели февраля и держится стабильно напряженной.

Параллельно срыв перемирия начали признавать в верхах — что раньше для Банковой было на уровне табу. Сразу несколько спикеров заявили, что ситуация обострилась, и украинские войска ведут огонь (неизменно уточняя, что лишь ответный).

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что усиливаются обстрелы.

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже с 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности", - сказал он и призвал отвечать выстрелом на выстрел.

В "ДНР" это заявление назвали "подготовкой Украины к наступлению". А 11 февраля на Донбасс отправились послы "Большой семерки" в компании президента Владимира Зеленского. Интересно, что уже на следующий день миссия ОБСЕ отчиталась о февральском рекорде по взаимным обстрелам: их, напомним, произошло 896 — и только два из них на Луганщине. Также в этот день погиб украинский боец под Горловкой: штаб ООС обвинил в этом вражеского снайпера.

Было ли это "показательным концертом" для западных послов или просто так совпало — вопрос открытый. Но в тот же день ОБСЕ с трибуны ООН заявила, что перемирие сохранять все сложнее. А между сторонами Нормандского формата в Совбезе разгорелась достаточно жаркая и малоконструктивная дискуссия — на тот предмет, кто виноват в срыве.

При этом украинская сторона сообщает о росте числа убитых и раненых солдат — впрочем, не только от пуль и снарядов, но и взрывных устройств. За февраль погибло пять военных. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заверил, что "мы стреляем" в ответ на враждебные атаки.

А сегодня повеяло временами затяжного противостояния времен Порошенко — в Горловке пытались взорвать командира 1-го батальона "Народной милиции ДНР" Сергея Попова. Взрывчатку заложили под автомобиль, она сдетонировала, но ранение оказалось не смертельным.

То есть война разгорается по всем фронтам — в том числе и на "невидимом" (если, конечно, это не внутренние разборки в "республике").

"Ближе к лету"

После чего приближенные к власти спикеры, а также "партия войны", с которой они духовно солидарны, заявили о том, что полноценного срыва не избежать. И надо возвращать тяжелое оружие на передовую.

Почти одновременно подобные заявления сделали Алексей Арестович и экс-президент Петр Порошенко.

Спикер украинской делегации заявил, что к лету на Донбассе может развернуться силовой сценарий. И надеяться можно только на помощь США.

"Я считаю, что это (обострение ситуации на Донбассе - Ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету… Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, может быть, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте", - сказал советник Ермака в эфире одного из ток-шоу 14 февраля.

На следующий день в игру вступил Порошенко. На согласительном совете фракций он призвал по сути выйти из режима прекращения огня.

"Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины погибают от снайперского огня", - заявил он в Раде.

То есть представитель Офиса президента и оппонирующий Банковой бывший президент спели практически в унисон.

Что означают эти заявления?

Касаемо позиции Порошенко — здесь все более-менее ясно: экс-президент гнет линию "зрады", обвиняя Зеленского в том, что у армии связаны руки, ей не дают защищаться и так далее.

В конце концов, у Порошенко сразу выступали против перемирия, с одной стороны мешая Зеленскому выполнять хоть какие-то обещания по Донбассу. А с другой — продвигая тему своей якобы уникальной ценности как главнокомандующего (в противовес, разумеется, "неопытному" Зеленскому).

А вот позиция Арестовича требует более детального рассмотрения. Как рупор Офиса президента, он пожалуй впервые допустил, что ситуация ближе к теплу начнет скатываться к войне. Особенно интересна оговорка, что помочь тут могут лишь американцы.

То есть речь у советника Ермака не идет о том, что "самая сильная армия континента" даст отпор. А следуют намеки, что проблему за Украину решит Вашингтон. И, видимо, это не военное вмешательство — на днях тот же Арестович говорил, что скоро Москву додавят санкциями, и она "уйдет с Донбасса".

Учитывая, что на передовую Зеленский ездил с послами, то для Банковой во всей этой истории критически важно мнение Запада. Тот же посыл звучит и у Арестовича. Он по сути апеллирует к американцам, рассказывая о перспективах нового витка войны.

То есть идет явная попытка "сплотить" западные ряды вокруг Украины. Что, в свою очередь, по задумке авторов данного плана, может сблизить позиции Банковой и Белого дома. Пока же президенты Украины и США даже не созвонились, и это наверняка сильно беспокоит Зе.

Что же до реальной перспективы масштабных боевых действий, то здесь можно разобрать — какую выгоду война может принести любой из сторон.

Путину любое обострение на Донбассе точно не нужно, пока не будет достроен и не заработает газопровод "Северный поток-2". Отношения с Евросоюзом и так на низком уровне, и очередной виток насилия в Украине может привести к тому, что строительство трубы опять остановится.

Достройка "Потока" намечена на осень 2021 года. Вряд ли до этого периода Москва захочет делать какие-то резкие телодвижения на Донбассе (в том числе невоенного характера).

Тем более сейчас эта ситуация развивается в пользу того, что проект будет закончен: США приглушили риторику по санкциям, а прокладка труб сегодня возобновилась. Стоит ли срывать этот хрупкий консенсус наступлением на Донбассе? Вопрос риторический.

Зеленскому, который пришел к власти на обещании мира, военный сценарий, если брать чисто электоральный смысл, тоже не выгоден. Ведь он вытесняет президента в тесную нишу "армовира", где его рейтинг станет еще меньше.

Если только именно такое позиционирование не советуют президенту его политтехнологи — с целью завоевать поддержку нового президента США Байдена (в последнее время в пользу этой гипотезы говорят многие шаги Банковой, включая закрытие трех телеканалов).

Также срыв ситуации в новую войну может нанести новый удар и по "Северному потоку-2", который не выгоден Украине и давно вызывает раздражение американцев.

Другое дело, что этот сценарий для Киева очень рисковый. Серьезное обострение боев может быть чревато для украинской армии потерями не только солдат, но и территорий. Что уничтожит надежды Зеленского не только на переизбрание — но и на перспективы досидеть и нынешний президентский срок.

Поэтому пока, скорее, речь может идти о том, что ситуация вернется в то состояние, в котором она была до заключения нынешнего перемирия (то есть, до конца июля 2020 года) - к ситуации вялотекущей войны с взаимными обстрелами и потерями при минимальных изменениях линии фронта.