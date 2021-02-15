Темой обсуждения на инициированном Владимиром Зеленским заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля будет ситуация на Донбассе. Об этом сказала на брифинге 15 февраля глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, нардеп из "Слуги народа" Ирина Верещук.

Слова депутата приводит "Интерфакс-Украина".

"19 февраля должно состояться заседание СНБО... В том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", - сказала Верещук.

Она добавила, что часть заседания совета пройдет в открытом режиме, а часть - в закрытом.

Ранее в Офисе президента сообщали, что повестка заседания будет касаться угрозы национальной безопасности, и что вопросы для обсуждения, которые будут вынесены на заседание, назрели еще до 2019 года.

А советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал повестку многообещающей и резонансной.