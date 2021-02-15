Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время общения с руководителем парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым пообещал, что вакцинация от коронавируса в стране начнется до конца этой недели.

Об этом заявил сам Гетманцев в понедельник, 15 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идёт о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот процесс начнется", - сказал нардеп.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля. Эту дату приводил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко и глава Минздрава Максим Степанов. Тем не менее, по состоянию на сегодня вакцина в страну не поступила.

Позже Степанов утверждал, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля. "Источники поставки вакцин - это, первое, COVAX - Pfizer, который у нас немного задерживается, и вакцина компании AstraZeneca согласно контракту, заключенному с Serum Institute, индийским", - сказал он журналистам.

Ранее в Минздраве сообщили, что записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса можно будет с 1 марта. Записаться можно будет тремя способами: через специальный сайт, с помощью электронных очередей у семейных врачей, позвонив по телефону контакт-центра.