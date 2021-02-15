Похоже, новые мутации появились в США, а не были завезены. Фото: Газета.Ру

В США обнаружили семь вариантов коронавируса, которые могут содержать мутации, аналогичные британскому штамму.

Об этом сказано в исследовании, опубликованном на портале Medrxiv.

Авторы исследования сообщают, что найденные у жителей страны ранее неизвестные варианты коронавируса появились внутри США, а не были ввезены из-за рубежа.

Кроме того, в исследовании отмечается, что у некоторых вариантов коронавируса обнаружены мутации в той части генов, которая определяет, каким путем вирус проникает в человеческие клетки. Как предположили исследователи, это может указывать на то, что американские штаммы тоже могут распространяться быстрее, как и британский штамм.

Однако определить, насколько широко они распространились по США, пока невозможно. Также еще не установлено, в какой части страны они впервые возникли.

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила в январе, что британский вариант коронавируса был обнаружен в 26 штатах США.

Сегодня стало известно, что британский штамм коронавируса оказался более опасным, чем другие известные мутации.

Между тем на днях во Вьетнаме тоже обнаружили новый штамм коронавируса, похожий на британский.

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