Основатель и глава крмпании Tesla, американский миллиардер Илон Маск, который способствовал росту популярности Dogecoin своими публикациями в Twitter, пообещал поддержать крупных владельцев Dogecoin, если они решат продать большую часть своих монет.

"Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку. Слишком высокая концентрация - это единственная реальная проблема, на мой взгляд", - написал Маск в микроблоге в Twitter в воскресенье.

Криптовалюта, созданная 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, на фоне этих сообщений подешевела на 14% в понедельник, до 5,6 цента, по данным CoinMarketCap. В прошлый понедельник Dogecoin достиг исторического максимума на уровне 8,4 цента по сравнению с примерно 1 центом в начале года, пишет "Интерфакс-Украина".

Сейчас рыночная капитализация Dogecoin составляет около $7,2 млрд, что делает его 13-й по величине криптовалютой в мире, отмечает Bloomberg.

Маск, самый богатый человек в мире, неоднократно публиковал в Twitter сообщения в поддержку Dogecoin, на фоне которых криптовалюта выходила в рост. На прошлой неделе он сообщил, что купил криптовалюту для своего сына.

Ранее "Страна" писала о том, что платежная система Mastercard запустит операции с криптовалютой.

Также мы сообщали, что Илон Маск написал "биткоин" в своем описании твиттера и поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч.