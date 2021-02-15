Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак на данный момент не обязан носить электронный браслет из-за того, что срок действия возложенных на него Высшим антикоррупционным судом обязательств истек 14 февраля.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ВАКС передает "Радио Свобода".

"Вчера (14 февраля - Ред.) закончился срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет - Ред.)", - говорится в сообщении.

Представители суда заявили, что пока со стороны обвинения не поступало нового ходатайства о продлении меры пресечения, однако прокуроры могут воспользоваться таким правом.

В свою очередь Грымчак прокомментировал снятие электронного браслета в своем Facebook.

"Сегодня имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", - заявил бывший чиновник.

Напомним, что 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали Юрия Грымчака и его помощника во время получения части взятки в размере 480 000 долларов. По данным НАБУ, в целом Грымчак и подельники требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений судьями Верховного суда.

Также мы писали, что 30 января прошлого года Грымчак был освобожден из-под стражи. Суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

14 декабря 2020 года ВАКС изменил меру пресечения для Грымчака на личное обязательство.