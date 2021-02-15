В греческом городе Ираклион на острове Крит 85-летний мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте греческой корпорации телерадиовещания ERT.

Старик сидел в приемной больницы Университета Ираклиона после вакцины и внезапно упал. К нему тут же подоспели врачи и привели его в чувство. Он решили отправить его в реанимацию, но он скончался.

Согласно первой оценке, смерть старика не связана с вакцинацией. Точно определить причину внезапной кончины поможет судебно-медицинская экспертиза, которую потребовали провести доктора больницы.

Какой именно вакциной привили старика, ERT не сообщает.

Это уже не первый случай смерти после прививки от коронавируса. Как писала "Страна", в конце января житель американского штата Калифорния скончался спустя несколько часов после прививки от коронавируса.

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