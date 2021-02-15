14 февраля, когда влюбленные пары ужинали в киевских ресторанах, в кафе "Альфредо" случилась драка с поножовщиной.

В заведении, которое находится на бульваре Дружбы народов, на посетителей напал ранее судимый мужчина. Он был в компании бывшего нардепа от партии "Свобода" и депутата Киеврады Олега Гелевея.

Мужчины ввязались в конфликт из-за русского языка официантки. Любить "мову" они требовали с ножом, приставленным к горлу.

"Страна" рассказывает, что известно о происшествии и Олеге Гелевее, и публикует реакцию общественности.

Поножовщина в кафе из-за русского языка

Детали преступления, которое было совершено в воскресенье, на День Валентина, стали известны нашему изданию от своих источников в полиции.

Экс-нардеп от "Свободы" Олег Гелевей пришел в кафе "Альфредо" уже подшофе вместе со своим товарищем, который был ранее судимым. И достаточно быстро ввязались конфликт с официанткой из-за ее русской речи.

За девушку заступился один из посетителей. "Свободовец" с другом переключились на него.

Спор на тему "чому не державною" перерос в поножовщину. Товарищ Гелевея достал нож и вместе с экс-нардепом зажали своего противника в углу помещения. Прямо в кафе, где отдыхали киевляне, нанесли резаные раны клинком.

На место вызвали следственно-оперативная группу. Потерпевшему вызвали скорую помощь.

Полиция уже завела уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Предварительно известно, что на месте задержали товарища Олега Гелевея. Экс-нардепа допросили и пока отпустили.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. Следствие пытается установить, кто именно пронес в заведение нож и стал инициатором конфликта.

Сам Гелевей в комментарии "Стране" так прокомментировал происшествие.

"Будет официальная позиция партии. Сразу скажу, что все, что написано в интернете — там куча лжи. Начиная с того, что я пьяный был, что кого-то ножом... Там куча лжи. Это на меня напал уголовный элемент. Вы все почитаете в официальной позиции партии, я член партии, не могу давать свою позицию в разрез позиции партии", - сказал Олег Гелевей.

Как еще кошмарят за русский язык

Конфликту в "Альфредо" способствовал очередной этап тотальной украинизации, который начался в Украине в середине января. С этого дня вся сфера обслуживания должна работать только на "мове". Обслуживать посетителей и покупателей на другом языке можно по обоюдному согласию - если на это согласен клиент.

Буквально за месяц действия из-за новых норм случилось много скандалов. В первых рядах среди кошмарящих бизнес - националисты.

В Одессе "мовный патруль" атаковал магазин еврейской кухни "Артель "У Машковичей".

Владелец кофейни Coffee Uncle Alex на Позняках Алексей Тулый написал пост на суржике. Ему искусственно снизили рейтинг на Google и под угрозами физической расправы заставили публично извиняться. Подробно о других подобных случаях - в материале "Страны".

Но драка с поножовщиной из-за русского языка - такого до случая с Олегом Гелевеем пока не было. На происшествие отреагировали в соцсетях.

Нардеп Максим Бужанский написал:

"Прекрасная новость, одновременно подходящая и к вопросу языковых штрафов, и к вопросу легализации короткоствольного оружия.

Ножи ж вроде тоже нельзя носить, но смотри ж ты, носят, да?"

Авторы телегам-канала "Легитимный" высказали такое мнение:

"Владимир Александрович эти удары ножом на почве языкового конфликта нанесены не только киевлянину, а в первую очередь по вашему рейтингу.

ДумайТЕ".

Кто такой Олег Гелевей

Подробнее расскажем и об Олеге Гелевее - непосредственном участнике драки с поножовщиной.

55-летний Олег Гелевей уроженец Львова. У него два образования - юридическое и медицинское (в Киевском институте Богомольца по специальности "лечебное дело").

Политическая карьера началась в 2002 года. Тогда он стал помощником нардепа, председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока. Должность занимал четыре года, в том числе во время оранжевой революции.

В 2010 году стал депутатом Киевского областного совета. В 2012 году баллотировался в нардепы и прошел в Раду от списка "Свободы", в которой был под номером 15. Работал секретарем Комитета парламента по вопросам здравоохранения.

Народным депутатом он был два года - в 2014 году после Евромайдана состоялись уже новые выборы.

За свою каденцию он запомнился участием в драке в Раде. Во время потасовки у Гелевея пропал нательный крестик. В исчезновении он обвинил нардепа Инну Богословскую и даже написал заявления в милицию.

Об этом случае написал в фейсбуке пресс-секретарь "Свободы". Он написал: "Ведьма украла крестик у националиста". Богословская подала иск и выиграла. Суд обязал Аронца выплатить ей 50 тысяч гривен моральной компенсации.

Олег Гелевей (обведен красным кругом) во время драки. Богословская справа

В 2015 году Гелевей был избран депутатом Киеврады, до ноября 2020 года занимал высокий пост - главы комиссии по вопросам охраны здоровья.

Олег Гелевей (во втором ряду по центру) на сессии Киеврады

В этой должности он выступал против карантина выходного дня, поднимал тему не приезда "скорых" к киевлянам, отсутствия страховок у врачей, много комментировал ковид. Одно из его выступлений - в эфире телеканала NewsOne - предлагаем вниманию читателей ниже.

На местных выборах, которые прошли в ноябре прошлого года, Олег Гелевей в Киевраду не прошел.

До последнего времени работал адвокатом и юристом. СМИ называют его близким соратником Тягнибока.

На днях на сайте НАЗК появилась декларация Гелевея как физлица-предпринимателя. На его счету 101 тысяча гривен, 38 тысяч долларов и 14 тысяч евро. Отдельной графой указываются "средства, одолженные третьим лицам" - 850 тысяч долларов.