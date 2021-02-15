Радикал Евгений Карась и несколько десятков националистов сегодня днем пришли к дому на Подоле, в котором, по их словам, живет владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев.

Они зажгли файеры и скандировали "Мураев, вали в Москву" и "Закройте рупор ФСБ". Националисты стучали и звонили в дверь квартиры, но им никто не открыл. Затем они написали на стене краской из баллончика "сосед — оккупант" и ушли.

Карась под "домом Мураева". Фото: "Новое время"

Сам Мураев уже написал, что в этой квартире он не живет.

В акции участвовали несколько ультраправых организаций: "Правый сектор", "Основа будущего" (бывшая С14), "Сокол", "Традиция и порядок".

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

После закрытия этих телеканалов праворадикалы устроили несколько акций протеста под офисом канала "Наш" с требованием прекратить его вещание.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что не планирует закрывать телеканал "Наш" вслед за "112 Украина", NewsOne и Zik, заявив: "Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их".