Блогер из франции Мари Бенолье взяла небольшие интервью у владельцев дорогих авто в Объединенных Арабских Эмиратах. Одним из ее "гостей" оказался 22-летний украинец за рулем белого Rolls-Royce.

На руке у парня были часы "Rolex", что также заметила автор ролика.

"Какая красивая машина! Боже мой, да это же Rolex! Как вы заработали такие деньги?", - спросила Бенолье, однако в ответ получила от украинца лишь улыбку.

"Откуда вы?", - уточнила блогер.

"Я из Украины", - ответил парень.

"Сколько вам лет?", - спросила Бенолье.

"Мне 22", - ответил украинец и уехал на своем роскошном авто.

"Классный прикид, братан!", - бросила вслед уезжающему авто француженка.

При этом украинец так и не уточнил, как его зовут и откуда у него деньги на дорогие авто, часы и жизнь в ОАЭ.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой и делегацией посетил ОАЭ. В ходе визита представители стран подписали соглашений на 3 миллиарда долларов.

Также мы писали о том, как в Киеве патрульная полиция задержала пьяной за рулем мажорку, которая похвасталась в соцсетях, что за 6 лет езды за рулем у нее не было "ни одного косяка". Девушка часто публиковала видео того, как она разгоняет мамин Mercedes до 200 км в час на дорогах столицы.