Украинский "мажор" в ОАЭ поразил своим Rolls-Royce французскую пранкершу. Видео
Блогер из франции Мари Бенолье взяла небольшие интервью у владельцев дорогих авто в Объединенных Арабских Эмиратах. Одним из ее "гостей" оказался 22-летний украинец за рулем белого Rolls-Royce.
На руке у парня были часы "Rolex", что также заметила автор ролика.
"Какая красивая машина! Боже мой, да это же Rolex! Как вы заработали такие деньги?", - спросила Бенолье, однако в ответ получила от украинца лишь улыбку.
"Откуда вы?", - уточнила блогер.
"Я из Украины", - ответил парень.
"Сколько вам лет?", - спросила Бенолье.
"Мне 22", - ответил украинец и уехал на своем роскошном авто.
"Классный прикид, братан!", - бросила вслед уезжающему авто француженка.
При этом украинец так и не уточнил, как его зовут и откуда у него деньги на дорогие авто, часы и жизнь в ОАЭ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой и делегацией посетил ОАЭ. В ходе визита представители стран подписали соглашений на 3 миллиарда долларов.
Также мы писали о том, как в Киеве патрульная полиция задержала пьяной за рулем мажорку, которая похвасталась в соцсетях, что за 6 лет езды за рулем у нее не было "ни одного косяка". Девушка часто публиковала видео того, как она разгоняет мамин Mercedes до 200 км в час на дорогах столицы.