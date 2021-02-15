Сегодня, 15 февраля, начиная с 15:15 сайт "Страны" находится под мощнейшей DDoS-атакой. Из-за этого в течение нескольких часов материалы выходили с перебоями.

Около 19:00 нам нам удалось возобновить работу ресурса, несмотря на продолжающиеся попытки атаковать сайт.

"Это уже не первая попытка заблокировать работу нашего сайта через DDoS. Но отбили прежние атаки. Отобьём и эту", - прокомментировал ситуацию главред "Страны" Игорь Гужва.

Напомним, что первый раз мощная атака на наш сайт была предпринята в конце февраля 2019 года. Тогда ее заказчиком выступила СБУ, а исполнителем одной из акции стала частная структура, которая занимается кибератаками. Таким образом пытались снизить посещаемость наших публикаций по #Сетке Петра Порошенко.

Также мощная атака состоялась 13 апреля 2020 года.

Как работает DDoS-атака и когда все окончится?

С разных адресов, с разных компьютеров в разных частях мира одновременно идет большое количество запросов к серверам "Страны". В результате этого пропускная способность интернет-каналов, которыми наш сайт связан с интернетом, резко ограничивается. И обычные пользователи не могут получить доступ к сайту.

Кто делает эти вредные для нас запросы?

По словам сотрудников техподдержки "Страны", наиболее вероятно, что это распределенный ботнет – с помощью вируса или другого программного обеспечения, которое пользователь устанавливает на свой компьютер. Например, это может быть компьютерная игра от недобросовестного издателя.

"В определенный момент такая троянская программа получает команду извне и, абсолютно незаметно для пользователя, начинает делать запросы к определенному сайту или по определенному адресу. Можно сказать, что компьютер превращается в зомби. Когда в такой сетке, в ботнете, набирается несколько десятков тысяч компьютеров-зомби по всему миру, можно атаковать практически любой сайт", – объясняют принцип действия подобных атак специалисты.

Создание таких ботнетов – это достаточно дорого для заказчика. Один день такой атаки может стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.

Вместе с тем, существует высокий риск для создателей таких ботнетов. Их продукт является незаконным в большинстве стран мира. В Украине это уголовно наказуемое преступление (статья 361 КПК).

Кроме того, компьютеры-зомби вылечиваются от таких неблагонадежных программ всеми современными антивирусами.