Власти Швеции намерены запретить въезд людям, не прошедшим вакцинацию от коронавирусной болезни, уже с 1 июня этого года.

Об этом со ссылкой на заявление министра цифрового развития Андерса Игемана сообщает немецкое издание Bild.

"Я считаю, что вакцинация - это акт солидарности. Потому что, делая прививку, вы защищаете пожилых людей, вы защищаете наиболее восприимчивых людей от инфекции", - сказал чиновник.

Игеман выразил надежду, что уже с 1 июня в Швеции заработает электронный реестр людей, получивших вакцину от коронавирусной болезни.

"Я верю, что в будущем, когда будет вакцинировано больше людей, авиакомпании и вся туристическая индустрия, а также туроператоры будут чаще требовать (подтверждение вакцинации - Ред.)", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны будут ограничивать передвижение туристов, не получивших вакцину от коронавирусной болезни. Глава государства пообещал, что Украина примет зеркальные меры в ответ на соответствующие решения европейских властей.

Также мы писали, что в Венгрии, решили ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса. Также свидетельства будут выдавать переболевшим Covid-19.