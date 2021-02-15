Год спустя после появления данных ВОЗ о том, что переносчиками коронавируса могут быть не только летучие мыши, но и вообще любые животные, появилось их опровержение. Сейчас не существует доказательств того, что SARS-CoV-2 переносят домашние кошки и собаки.

К такому выводу пришла группа ученых РАН, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета, сообщает пресс-служба ДГТУ.

В статье ученых под названием "Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека", опубликованной недавно, авторы рассматривают возможность участия домашних животных в цепи трансмиссии эмерджентных (без видимых внешних предпосылок) коронавирусных инфекций. По мнению авторов, пока нет достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные могут быть задействованы в возникновении инфекции и передаче ее человеку.

Научная группа обращает внимание, что сразу после вспышки новой коронавирусной инфекции в декабре 2019 года в Ухане китайской провинции Хубэй начались исследования по идентификации вирусного агента, изучение реакции разных домашних животных на этот вирус. В результате некоторые ученые выдвинули гипотезу, что мелкие домашние животные, в частности кошки, могут участвовать в путях трансмиссии SARS-CoV-2.

"Мы считаем нужным указать на неестественность процесса заражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях, так как вероятность возникновения реальных условий, при которых напрямую интраназально будет введена экстремально большая доза вирусного патогена, крайне низка. Реагирование любого животного на человеческий вирусный патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи свидетельствует лишь о схожести молекулярно-биохимических процессов в двух организмах. Это также позволяет использовать животное в качестве потенциального модельного объекта для изучения способов воздействия на вирусную инфекцию человека", - заявил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ, профессор Алексей Ермаков.

Авторы научной публикации допускают возможность инфицирования представителей семейства кошачьих новым CoV ввиду сходства молекулярного строения рецепторной мишени этого вируса, но только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с зараженным человеком, когда суммарный титр вируса, передающегося воздушно-капельным путем, достигает значений, близких к полученным при экспериментальном моделировании. Однако в реальных условиях шанс возникновения подобного стечения обстоятельств маловероятен.

"Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут. За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARSCoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку. Также мы считаем, что для обсуждения факта носительства SARS-CoV-2 и его трансмиссии кошками критически необходимо проведение полномасштабного когортного клинического исследования, притом слепого и рандомизированного, что исключит влияние человеческого фактора на результаты", – сказано в публикации.

Также ученые обращают внимание, что и собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2, возможность их носительства в качестве биологического тупика крайне маловероятна. За несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных CoV и не обнаружили антител к этим вирусам.

Между тем коронавирус весьма часто находят в популяциях норок - как живущих на фермах, так и диких.

В Финляндии даже создают вакцину от коронавируса, которой будут прививать этих пушных зверьков.