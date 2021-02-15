Во вторник, 16 февраля, в Украине ожидается морозная погода без осадков. Столбики термометров опустятся до 26 градусов ниже ноля. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ближайшей ночью ожидаются морозы от 15 до 22 градусов, на севере Левобережья - до -26. На Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны ночью -7-14 градусов.

В дневные часы синоптики обещают 6-13 градусов мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в южных регионах от 0 до -8 градусов. На дорогах страны гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что сильный снегопад обрушился на Турцию, в Стамбуле насыпало до 30 см.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев о продолжении снегопада в трех областях.