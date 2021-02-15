Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике поддержал законопроект №3427, призванный запретить использовать в рекламе сексистские сообщения.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

Сообщается, что с 2018 года по октябрь 2020 года Госпродпотребслужба выявила 390 случаев распространения рекламы, "нарушающей этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегающей правилами приличия и содержащей утверждения, которые дискриминируют по половому признаку".

При этом из них 84 рекламных объявления были остановлены, в 302 случаях авторы рекламы получили штрафы на общую сумму более 3,5 млн грн, из которых 350 тысяч были уплачены добровольно, а остальные штрафы взыскиваются в судебном порядке.

В случае, если Рада одобрит изменения в закон "О рекламе", касающиеся противодействия сексизму, таких нарушителей может стать больше.

"Комитет по гуманитарной политике поддержал законопроект, который вносит изменения в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола №3427. Мы однозначно приветствуем это решение и считаем, что национальное рекламное законодательство нужно совершенствовать", - заявила глава Продпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По ее словам, рынок рекламы, если законопроект будет принят, станет более цивилизованным и европейским, а нарушители будут получать справедливые штрафы.

На данный момент в украинском законодательстве нет прямой нормы, содержащей запрет использовать сексистские изображения или высказывания.

Ранее мы писали о том, что группа депутатов из фракции "Слуга народа" предлагает наказывать украинцев за сексизм штрафом или арестом.

Также "Страна" сообщала, что депутаты предложили внести изменения в парламентский регламент, чтобы в будущем отстранять коллег, допустивших дискриминационные высказывания, от участия в заседаниях.