Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук признала, что голосов во фракции за кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики недостаточно для ее утверждения в Верховной Раде.

В связи с этим неизвестно, будет ли на этой неделе в парламенте проходить очередное, уже третье голосование за Витренко. Возможно, это решится сегодня вечером после заседания фракции.

"Пока говорить о внесении рановато - нет ходатайства от фракции. Возможно, будет более точная информация после сегодняшнего заседания фракции. Могу говорить за себя - я готова проголосовать и в третий раз, как и большинство коллег. Но очевидно, что нужны и внешние голоса для результативного голосования. Новый сигнальный опрос мы еще не проводили", - сообщила "Стране" Евгения Кравчук.

Ранее первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции партии "Слуга народа" в понедельник, 15 февраля.

Напомним, Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов ("за" проголосовали 186 депутатов). Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.