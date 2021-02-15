Всемирная организация здравоохранения рекомендовала два варианта вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которую закупит Украина. Препарат рекомендован для экстренного применения.

Об этом сообщается 15 февраля в Твиттер ВОЗ.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, дав зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством COVAX", - сказано в записи организации.

Между тем с этой вакциной наблюдаются некоторые проблемы. Например, недавно в AstraZeneca признали неэффективность своей вакцины от штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР.

Кроме того, во многих странах (например, в Румынии) препарат не рекомендуют использовать у людей старше 55-65 лет, так как не доказана его эффективность у пожилых.