Народный депутат Гео Лерос, ранее состоявший в пропрезидентской фракции "Слуга народа", на прошлой неделе обратился в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой проверить деятельность студии "Квартал 95" из-за продажи российскому телеканалу СТС прав на программу "Лига Смеха".

Фотографии с текстом соответствующего запроса Лерос обнародовал в своем Facebook в понедельник, 15 февраля.

"В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО "Квартал 95" и его бенефициаров. 10 февраля соответствующее обращение я направил на секретаря СНБО", - написал Лерос.

По словам Лероса, "Лигу смеха" продали телеканалу СТС, владельцем которого являются "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский государственный банк ВТБ. Нардеп утверждает, что за НМГ стоят структуры банка "Россия".

"И ВТБ, и банк "Россия" - под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе. Съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на российском канале СТС, - пишет депутат.

Также Лерос заявил, что кроме продажи франшизы студия "Квартал 95" продавала в Россию и своих сценаристов.

"Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95", - написал Лерос.

Напомним, в середине января стало известно, что российский телеканал "СТС" запускает франшизу украинской "Лиги Смеха" студии "Квартал 95". 25 января в Москве стартовал кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу.

О своем желании принять участие в проекте и уже подали заявки команды из неподконтрольного Донецка, аннексированного Крыма, Харькова и Запорожья (не считая десятков заявок непосредственно из самой России).

В свою очередь в студии "Квартал 95" на вопрос о продаже "Лиги смеха" в Россию заявили, что правами на программы независимо распоряжается шведский дистрибьютор.

Ранее мы писали, что 30 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, который ранее руководил "Кварталом", задекларировал роялти от деятельности студии на общую сумму в 4 589 832 грн.