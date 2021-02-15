В Кассационный административный суд в составе Верховного суда 12 февраля поступил иск от Телерадиокомпании "Новые коммуникации" (логотип ZIK) к президенту Украины. В документе истец оспаривает указ от 2 февраля о применении персональных санкций к депутату Тарасу Козаку и его активам, включая три телеканала.

Об этом сообщается в Фейсбуке суда.

"Постановлением от 15 февраля 2021 по делу № 9901/33/21 исковое заявление ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления", - говорится в посте пресс-службы суда.

Кроме этого, в суде добавили, что истец не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады Украины к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Напомним, в Верховный суд уже поступали иски по поводу указа Зеленского. В марте суд будет рассматривать один из них, поданный стороной, не имеющей отношения к закрытым телеканалам.

Между тем журналистам опальных каналов аннулировали аккредитацию в Верховную Раду.