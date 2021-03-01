Весна - самый важный период для начала работы в саду, огороде и на цветочных клумбах.

Люди часто задаются вопросом, когда сеять семена, высаживать картофель, томаты, огурцы, бахчевые и зелень; культивировать, рыхлить и поливать плодовые кустарники, обрезать деревья; пересаживать и черенковать цветы.

Ответы на все эти другие вопросы есть в таблицах лунного посевного календаря для огородников, садоводов и цветоводов на весь 2021 год. Их мы предлагаем вниманию читателей ниже.

В нашем отдельном материале - подробный график на март. В нем отдельное внимание уделено семенам, первым работам в саду и в теплице, подготовке картофеля к проращиванию.

Для огородников - лунный посевной календарь на 2021 год в таблице

Для садоводов - лунный посевной календарь на 2021 год в таблице

Для цветоводов - лунный посевной календарь на 2021 год в таблице