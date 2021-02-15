"Стране" стало известно, почему знаменитый ролик с летающей над Киевом Ириной Верещук в образе Мэри Поппинс так и не был опубликован.

Напомним, что в разгар мэрской кампании в Киеве в сеть просочились кадры со съемок предвыборного ролика одного из кандидатов - нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук. Однако сам ролик так и не был показан общественности.

Евгений Дудник, экс-генпродюсер телеканала "Наш" и режиссер, который снимал для Ирины Верещук это нашумевшее промо-видео, объяснил в интервью "Стране", как так получилось.

По его словам, ролик не был опубликован по желанию клиента - Ирины Верещук.

"Ирина не захотела его выпускать. Возможно, ей показалось, что кадры со сьемок этого ролика вызвали слишком много резонанса. А выпуск ролика сыграет ей в минус. Не знаю почему. Я практически не обсуждал с ней это решение", - отметил Дудник.



При этом, по словам режиссера, перед ним изначально стояла задача сделать вирусный ролик.

"У меня уже был такой опыт с роликом для Надежды Савченко, которая ругается матом и говорит "Бабах". С Добкиным, который въезжает на мотоцикле. Верещук тоже обратилась за резонансом. И я этот резонанс придумал. Но не ожидал, что ролик станет резонансным еще до того, как будет опубликован. Так случилось, что кто-то сфотографировал нас в первый день съемок, где Ирина летает над Киевом, и понеслось", - рассказал Женя Дудник "Стране".



Однако режиссер отметил, что видео все же прибавило Ирине Верещук узнаваемости.

"Лично я не считаю, что это минус. С точки зрения медиа-узнаваемости это большущий плюс. Публикация ролика была бы еще большим плюсом: говорите обо мне что угодно, но говорите. Это важно было для Ирины Верещук в мэрской кампании. Она бы могла этим роликом привлечь молодую аудиторию. Но, возможно, Ирина решила сохранить серьезный образ", - заявил Женя Дудник.



Он также прокомментировал обвинения в плагиате.



"Это бред. Мой ролик абсолютно другой. Визуально желтый жилет и зеленый зонт – похожи. Но так случайно вышло. В реальности мы отталкивались от образа Мэри Поппинс. Хотели сделать вирусный, но добрый ролик, с двумя песнями из этого фильма. Мы переделали в них текст и сделали новые аранжировки. В общем, в моей голове этот ролик имел все составляющие для того, чтобы стать реально крутым. Кто-то бы сказал, что это бред, кто-то бы лайкнул. И это то, что нужно! Даже когда просочились фото со сьемок, о Верещук говорили больше, чем о Кличко. И кстати, идея этого видео была не единственной. Я предложил еще пять, но их забраковали", - рассказал "Стране" Женя Дудник.



Он раскрыл нашему изданию, какие еще варианты предлагал для ролика Верещук.

"Я хотел снять женщину-кошку, чтобы актриса делала сальто по крышам, и все это в стилистике "Бетмена". Женщина-кошка говорит: "Город погряз в грязи… Этому городу нужен герой". Камера отъезжает, а рядом стоит Ирина Верещук, грызет яблоко и произносит: "Нет, этому городу нужен мэр"", - сообщил Дудник.

Однако Ирина Верещук идею забраковала: "Сказала: чересчур", - вспоминает режиссер.

Сам Женя Дудник теперь расценивает то, что видео так и не было опубликовано, как плюс к собственной репутации.

"Я теперь автор того самого загадочного ролика, который так и остался неопубликованным. Что же там было? Пусть все ломают голову", - заявил Дудник.

Он отметил, что не может показать "Стране" то самое видео с летающей Ириной Верещук. Однако спел для нашего издания песню, которая вошла в этот ролик.

Полный текст интервью с Женей Рудником можно прочитать по ссылке.

Ранее "Страна" публиковала интервью с телеведущей заблокированного телеканала NewsOne Дианой Панченко.