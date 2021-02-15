Американский сервис микроблогов и соцсетей Parler, который пользуется популярностью у сторонников экс-президента Дональда Трампа и был заблокирован после штурма Капитолия, похоже, перезапускается на новой платформе после разрыва со службой Amazon Web Services.

"Консервативная соцсеть Parler перезапускается на новой платформе. После того, как Amazon отрубила ее от своих серверов (в связи с бунтом в Капитолии), Parler снова в онлайне", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

Напомним, Parler - соцсеть, которая позиционирует себя как платформа, гарантирующая свободу слова. Своим интерфейсом она похожа на Twitter.

Parler отключили от облачного хостинга Amazon Web Services 11 января. Поставщик услуг объяснил это нарушением правил обслуживания, мол Parler недостаточно хорошо модерировалась, а ее пользователи якобы призывали к насилию.

Соцсеть заблокировали после штурма здания Конгресса в Вашингтоне, когда сторонники на тот момент еще действующего президента Трампа вышли на митинг в его поддержку.