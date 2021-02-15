Российского телеведущего Владимира Соловьева заблокировала новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций Clubhouse. Это произошло накануне его первого эфира в ней.

Об этом сам ведущий сообщил в своем Твиттере.

В воскресенье он анонсировал в Clubhouse эфир, тема которого звучала так: "Почему в России не взлетела квир-революция". Обсуждение должно было состояться сегодня в 17:00 по Москве.

Однако соцсеть забанила Соловьева.

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свобода слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?" - написал Соловьев в Твиттере.

Некоторые детали происшествия сообщил Telegram-канал "Русский маркетинг".

"Провести прямой эфир Владимиру Соловьеву в Clubhouse не вышло: его личный аккаунт был моментально заблокирован после того, как он запустил свою комнату. Ну разве это не прекрасно?" - сказано в записи канала.

По данным "Русского маркетинга", блокировка Соловьева в соцсети связана с организованным рейдом пользователей, которые подали большое количество жалоб на телеведущего.

"...Моментальный бан Владимира Соловьева никак не связан с администрацией Clubhouse: это был организованный рейд двух комнат-кланов — биониклов и Лего-человечков, которые объединились комнатами для уничтожения общего врага", - написал канал.

Соцсеть Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение, была запущена в 2020 году. Отметим, что бан Соловьева стал первым подобным среди известных ее пользователей.

Сервис внезапно мировую популярность благодаря основателю SpaceX Илону Маску. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse.

Как писала "Страна", в Кремле положительно отнеслись к этой идее американского миллиардера.