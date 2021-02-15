Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал одобренный правительством законопроект, который, в случае принятия, приведет к увольнению главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По словам главы Минюста, в данном документе указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый его заместитель.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Двумя своими решениями Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора НАБУ. Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 - в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - написал министр.

Как пояснил Малюська, после решения Конституционного суда о незаконном назначении Сытника Кабинет Министров столкнулся с проблемой урегулирования ситуации, чтобы решить вопрос сотрудничества с Международным валютным фондом. Он добавил, что "дыра" в законодательстве и статусе НАБУ осталась и ее закрытие - одно из условий сотрудничества с МВФ.

"Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", - добавил он.

Малюська считает допустим сокращение периода работы Сытника для урегулирования ситуации на законодательном уровне, при этом поддерживая его.

"Отдельное уточнение: лично я прекрасно отношусь к Артему Сытника. Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которой многие могут только позавидовать. И мой фаворит - законопроект №4437", - написал Малюська.

Министр также добавил, "дискуссия вокруг содержания законопроектов будет продолжаться и дальше, но уже - в парламенте".

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил законопроект, которым Верховной Раде дается право увольнять и назначать нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Группа поддержки Сытника из числа представителей грантовых организаций уже пригрозила ухудшением отношений с МВФ и США, если главу НАБУ отправят в отставку.

Также мы писали, что аграрии собрались на масштабный митинг под зданием Рады за отставку Сытника.