Новым генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. В понедельник, 15 февраля, в ходе внеочередного заседания, комитет ВТО одобрил ее кандидатуру на эту должность.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Твиттере.

Представительница Нигерии с 1 марта 2021 года вступит в должность и будет занимать пост гендиректора ВТО по 31 августа 2025 года.



Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году, за время своей карьеры работала министром финансов, а также министром иностранных дел Нигерии. За 25 лет работы во Всемирном банке Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора (вторая по важности позиция в банке). Также она дважды претендовала на пост президента Всемирного банка.

Напомним, предыдущий гендиректор Всемирной торговой организации - 62-летний Роберто Азеведо досрочно покинул должность. Он на год раньше срока сложил полномочия и, как писали СМИ, ушел работать в компанию Pepsi. Азеведо возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.

О своем решении покинуть организацию Азеведо объявил еще в мае 2020 года. Он заявлял, что "это решение было нелегким", и пояснил, что обсудил его со своей семьей.