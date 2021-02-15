В 1,5 миллиона гривен оценили правоохранители сумму потерь от сделки Института национальной памяти с компанией, в устроенной Владимиром Вятровичем вечеринке в дни памяти Голодомора. Украинские функционеры существенно заработали на завышенной стоимости продуктов.

Об этом в своем телеграм-канале написал известный юрист Андрей Портнов.

"Тревожные новости к годовщине Майдана поступают из экспертных учреждений. В уголовном производстве в отношении скандального депутата фракции Порошенко Вятровича, известного своей антиукраинской деятельностью и героизацией нацизма заканчивается аудит по эпизоду массового употребления деликатесов и красной рыбы в годовщину трагедии Голодомора.

Следствием по заявлению н/д Макса Бужанского установлено, что сумма потерь от сделки Института национальной памяти с кейтеринговой компанией, в устроенной Вятровичем вечеринке с колбасами, сырами, рыбами и канапе в дни памяти Голодомора составила около 1,5 миллионов гривен.

Позиционирующие себя украинскими моральными авторитетами функционеры заработали деньги на завышенной стоимости продуктов, отмечая Голодомор - гибель миллионов людей от голода", - говорится в сообщении.

При этом юрист добавляет, что это уголовное дело является знаковым.

"Это очередной, после хищения средств Музея Майдана знаковый случай, когда в отношении героев Революции вскрываются самые низкие и позорные факты — нажива на бюджете, мародёрство, обжирание в честь массовой гибели от голода и хищение средств собственных героев под пение гимна и ношение национальной одежды.

Это уголовное дело является очень знаковым и его результаты нужно будет обязательно вписать в детские учебники истории, — в те самые абзацы, в которых сегодня упоминаются имена этих государственных преступников и моральных уродов", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Вятровича вызвали на допрос в ГБР по делу о воровстве средств на форуме по Голодомору.

Также мы сообщали, что появилось видео банкета, который устроил Вятрович на 85-летие Голодомора.