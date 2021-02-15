Законопроект о медиа Верховная Рада должна принять в первом чтении на протяжение текущей сессии, которая продлится до 23 июля. Такое мнение высказала заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно законопроекта о медиа, я считаю, что на этой сессии мы должны уже, по крайней мере в первом чтении, проголосовать его. Определённый консенсус с представителями медиа-рынка мы уже нашли. По некоторым вопросам ещё продолжаются дискуссии, но абсолютно все участники рынка согласны с тем, что раздел о противодействии российской агрессии должен быть защищен и за нарушение его норм должны быть наиболее суровые наказания", - заявила Кравчук во время публичного обсуждения на тему "Медиаграмотность: чего не хватает украинцам, чтобы чувствовать себя безопасно в инфомире" в понедельник в Киеве.

По ее словами, разработчики законопроекта "в ближайшие недели" намерены определиться с концепцией этого документа и относительно внесения в него возможных изменений.

"В комитете мы вернемся к рассмотрению этого вопроса и примем немного изменённую редакцию, и тогда будем отправлять его (законопроект - Ред.) в зал. Потому что я боюсь, что правок ко второму чтению может появиться настолько много, что проще поменять редакцию на уровне комитета, и более готовым отправить в зал на голосование", - уточнила парламентарий.

Ранее "Страна" писала о том, что комиссия по журналистской этике раскритиковала закон "О медиа" за карательные полномочия Нацсовета по ТВ.

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