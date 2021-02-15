Народные депутаты Украины, общественные деятели, деятели культуры, журналисты, артисты, педагоги и психолог обратились к Вселенскому Патриарху Варфоломею, который прилетит в Украину уже в этом году. Они написали письмо, в котором призывают патриарха начать межправославный диалог по украинскому вопросу с участием всех 14 православных церквей и только после этого приезжать в нашу страну.

Письмо размещено на сайте нардепа Андрея Деркача.

Авторы письма заявили, что, когда патриарх приедет в Украину, от него ждут дорожную карту реального и всеобъемлющего примирения православных в Украине.

"Призываем к Вашему приезду в Украину начать прекращенный Вами межправославный диалог по украинскому вопросу с участием всех 14 православных церквей и только после этого прибыть с реальным пакетом и дорожной картой реального и всеобъемлющего примирения православных в Украине, а не с захватническим и коварным "планом Барбаросса". Для чего, как Вы понимаете, необходимо участие всех сторон православной общины Украины, не подменяя всех действующих лиц фейковыми фигурами или разного рода мошенниками... Не хочется думать, что целью таких действий является также решение геополитических задач по формированию из нашей страны зоны раздражения и "красной тряпки" для России",- говорится в письме.

Авторы добавили, что получение Томоса привело к тому, что он стал частью политической жизни Украины и инструментом в руках политиков.

"Вместо декларированного обретения украинцами своей церкви, получение Томоса привело к тому, что он стал частью политической жизни Украины и инструментом в постыдных деяниях политиков. Заручившись расположением Вселенского Патриархата, потенциальный военный и государственный преступник Порошенко совместно с бизнесменами, прикрываясь автокефалией, вносят раскол и смуту в православную семью", - добавили авторы письма.

Свои подписи под письмом поставили 28 человек, среди которых:

народные депутаты Андрей Деркач и Нестор Шуфрич;

заслуженный деятель культуры Егор Бенкендорф,

Глава правления "Культурный центр Украины" Владислав Багинский;

академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко;

заслуженный журналист Украины Вячеслав Пиховшек;

Народные артисты Украины Владимир Моисеенко и Владимир Данилец;

член Союза художников Украины Александр Кононов.

Ранее мы писали, что в УПЦ предупредили об опасности визита патриарха Варфоломея в Украину.

Также ранее "Страна" писала о том, что по словам митрополита Онуфрия, Варфоломей "едет в Украину, не чтобы дать ей что-то, а чтобы взять".