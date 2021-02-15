Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на съезде выдвинула кандидатом на довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Только что съезд выдвинул Кузьменко кандидатом в депутаты", - сказала Фриз.

Напомним, довыборы в Верховную Раду состоятся 28 марта. Уже известно, что партия "Слуга народа" выдвигает в нардепы украинского силача Василия Вирастюка, а "Евросолидарность" - ветерана войны на Донбассе, угрожавшую президенту Владимиру Зеленскому Марусю Зверобой по округу в Ивано-Франковской области.

Данную новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Партия Порошенко выдвинула на довыборы в Раду по округу в Донецкой области обвиняемую в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко.

Ранее эта же партия выдвинула подозреваемую в угрозах Зеленскому Марусю Зверобой по округу в Ивано-Франковской области.

Правда, в отличие от Зверобой, у которой есть определённые шансы на победу, у Кузьменко в Донецкой области шансов ноль.

Но ее выдвигают не ради победы, а чтоб показать националистическим и майдановским избирателям, что Евросолидарность - это их главная партия", - говорится в сообщении канала.

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

25 августа Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

На данный момент Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь была отпущена судом под личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Вину в причастности к убийству журналиста они не признают.