Умер известный украинский танцор Григорий Чапкис, более 20 лет выступавший в ансамбле имени Вирского. В последние годы он был одним из судей шоу "Танцы со звездами", преподавал хореографию в столичном университете, а еще купил квартиру, где поселился с четвертой женой.

Григорий Чапкис родился в Румынии в 1930 году. Вскоре семья перебралась на окраину Кишинева. У Чапкисов было семь детей. Жили бедно - в небольшой глиняной хате. Спали на досках, которые служили кроватями. Утром мать давала горбушку хлеба с маслом и выставляла на улицу, где дети бегали целыми днями.

Но, как вспоминал Чапкис, несчастными они себя не считали и о том, что живут плохо не догадывались, поскольку весь их круг общения это были такие же семьи.

Чтобы заработать денег трехлетний Гриша начал танцевать на улице. Ставил шапку и развлекал прохожих. Позже он стал подрабатывать чистильщиком обуви.

Во время войны семья была эвакуирована в Казахстан. А когда возвращались в Кишинев - застрял ив Киеве, поскольку заболели брюшным тифом. Так Григорий Чапкис осел в украинской столице.

В железнодорожном училище 15-летний подросток стал участвовать в самодеятельности и даже побывал с отчетным концертом в Кремле. Он рассказывал, что его неожиданно подхватил сидевший в первом ряду Сталин и усадил к себе на колени, а потом подарил часы.

В 16 лет способный танцор стал частью ансамбля танца имени Вирского. Он посвятил ему 26 лет своей жизни. За это время объездил около 70 стран. За его выступлениями наблюдали Элвис Пресли, Фидель Кастро, Хо Ши Мин, Мао Цзэдун.

Легендарный "ползунец" Чапкиса

В ансамбле Чапкис познакомился с первой женой Людмилой. У них родилась дочь Лилия, которая стала хореографом и живет в Италии.

Брак продлился 25 лет. В одном из интервью танцор рассказывал, что жена оказалась совершенно неприспособленной к жизни, не знала, чем себя занять и вместе с другими женщинами пила в гостиничных номерах, пока он целыми днями работал.

Второй супругой стала ученица хореографа - Наталья. В браке родился сын Григорий. Жена всегда стремилась уехать за границу и когда выпала такая возможность она уехала в США и не захотела возвращаться.

Чапкис с женой Натальей

В 15 лет к ней переехал сын, который в США стал Грегом. Теперь у него своя школа танца в Лос-Анджелесе.

Григорий и Грег Чапкисы

Школа Грега Чапкиса (он танцует первом танце)

Третья супруга была не из мира хореографии. Алла Чапкис работала в Национальном авиационном университете. Спустя 22 года пара развелась.

С третьей женой Аллой

Во время одного из эфиров "Танцев со звездами" 89-летний Чапкис рассказал, что после семи лет одиночества встретил 38-летнюю Людмилу. Он называл ее Милочка и рассказывал, что у нее есть сеть ювелирных магазинов. Вскоре пара купила квартиру на столичных Нивках и поселилась там.

Последние полгода у Григория Чапкиса ухудшилось здоровье. В декабре 2020 года он попал в больницу с пневмонией (тест на Covid-19 был отрицательным). В январе его снова госпитализировали. Из-за недолеченного воспаления легких ему было трудно дышать. Он долго восстанавливался после болезни. В третий раз за последние полгода он лег в больницу из-за проблем со спиной.

13 июня стало известно, что знаменитого хореографа Григория Чапкиса не стало.