Лунный посевной календарь на март 2021 года для огородников и садоводов
Лунный посевной календарь на март 2021 года для огородников и садоводов

Март - не самый главный месяц для огородников и садоводов. Однако именно с его приходом стартуют основные подготовительные работы. 

Люди начинают перебирать картофель и раскладывать его на проращивание. После оттепели ухаживают за почвой, удобряют ее, сеят рассаду, обрезают кустарники и плодовые деревья. 

Важный ориентир в таких делах - лунный посевной календарь. Подробный график на март 2021 года по дням мы публикуем специально для читателей "Страны" ниже. 

лунный календарь март 2021

Начинайте выкладывать картофель на проращивание. Приветствуется посев петрушки и сельдерея. 

лунный посевной календарь на март

В Луне под знаком Скорпиона рекомендовано выкладывать на свет клубни георгинов и гладиолусов. Пикируйте рассаду.

Поливайте и подкармливайте растения органическими удобрениями. 

посевной календарь на март 2021

5 и 7 марта марта самое время для посева редиса в теплую грядку, зерновых культур. 

6 марта Луна переходит из третьей в четвертую фазу, поэтому сеять в этот день нежелательно. 

лунный календарь март 2021

Перебирайте и выкладывайте картофель на проращивание. Обрезайте деревья и кустарники. Чеснок - на яровизацию. 

календарь садовода март 2021

С 9 по 11 марта рыхлите почту в горшках с рассадой, поливайте. 

Водолей - неудачный знак для посева овощей. 

март 2021 лунный календарь

11 и 12 марта найти время на посев сладкого перца, капусты, баклажанов, листового салата. Поливайте и подкармливайте рассаду удобрениями. 

13 марта - Новолуние. В этот день и после него работы в огороде и саду запрещены.  

лунный посевной календарь на март 2021 года

Выгоняйте лук на перо. Сейте острый перец, шпинат и томаты. 

посевной календарь март 2021 года

Пикирйте рассаду. Картофель выкладывайте на проращивание. Сажайте капусту. 

лунный календарь садовода март 2021 года

19 и 20 марта сейте укроп, многолетние и однолетние цветы, а также землянику.

21 марта Луна переходит из первой во вторую фазу, желательно ничего не сажать.

посевной календарь на март 2021 года

21- 24 марта - три дня, когда можно высаживать самые разные культуры, а именно: 

  • арбузы,
  • дыни,
  • капута, 
  • томаты, 
  • баклажаны, 
  • сладкий перец, 
  • салат,
  • пряные культуры, 
  • щавель, 
  • шпинат. 

календарь садовода 2021

Предусмотрен посев моркови и корневой петрушки. Укореняйте черенки и делайте прививки. Перебирайте, выкладывайте на проращивание картофель. 

календарь огородника 2021

26 и 27 марта в теплые грядки сейте кочанный салат, укроп и тмин. Высаживайте однолетние и многолетние цветы. 

28 марта - Полнолуние, посев не рекомендован. 

календарь огородника и садовода 2021

28 - 30 марта убирайте в саду. Обрезайте плодовые деревья и кустарники. 

лунный календарь на весну 2021

Луна в Скорпионе советует посев свеклы, редьки, редиса, репы, пастернака. Приветствуется полив и подкормка органическими удобрениями.  

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться