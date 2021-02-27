Март - не самый главный месяц для огородников и садоводов. Однако именно с его приходом стартуют основные подготовительные работы.

Люди начинают перебирать картофель и раскладывать его на проращивание. После оттепели ухаживают за почвой, удобряют ее, сеят рассаду, обрезают кустарники и плодовые деревья.

Важный ориентир в таких делах - лунный посевной календарь. Подробный график на март 2021 года по дням мы публикуем специально для читателей "Страны" ниже.

Начинайте выкладывать картофель на проращивание. Приветствуется посев петрушки и сельдерея.

В Луне под знаком Скорпиона рекомендовано выкладывать на свет клубни георгинов и гладиолусов. Пикируйте рассаду.

Поливайте и подкармливайте растения органическими удобрениями.

5 и 7 марта марта самое время для посева редиса в теплую грядку, зерновых культур.

6 марта Луна переходит из третьей в четвертую фазу, поэтому сеять в этот день нежелательно.

Перебирайте и выкладывайте картофель на проращивание. Обрезайте деревья и кустарники. Чеснок - на яровизацию.

С 9 по 11 марта рыхлите почту в горшках с рассадой, поливайте.

Водолей - неудачный знак для посева овощей.

11 и 12 марта найти время на посев сладкого перца, капусты, баклажанов, листового салата. Поливайте и подкармливайте рассаду удобрениями.

13 марта - Новолуние. В этот день и после него работы в огороде и саду запрещены.

Выгоняйте лук на перо. Сейте острый перец, шпинат и томаты.

Пикирйте рассаду. Картофель выкладывайте на проращивание. Сажайте капусту.

19 и 20 марта сейте укроп, многолетние и однолетние цветы, а также землянику.

21 марта Луна переходит из первой во вторую фазу, желательно ничего не сажать.

21- 24 марта - три дня, когда можно высаживать самые разные культуры, а именно:

арбузы,

дыни,

капута,

томаты,

баклажаны,

сладкий перец,

салат,

пряные культуры,

щавель,

шпинат.

Предусмотрен посев моркови и корневой петрушки. Укореняйте черенки и делайте прививки. Перебирайте, выкладывайте на проращивание картофель.

26 и 27 марта в теплые грядки сейте кочанный салат, укроп и тмин. Высаживайте однолетние и многолетние цветы.

28 марта - Полнолуние, посев не рекомендован.

28 - 30 марта убирайте в саду. Обрезайте плодовые деревья и кустарники.

Луна в Скорпионе советует посев свеклы, редьки, редиса, репы, пастернака. Приветствуется полив и подкормка органическими удобрениями.