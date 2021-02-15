Скандальный российский журналист Аркадий Бабченко, который стал известен благодаря инсценировке совместно с СБУ своего убийства в Киеве, опубликовал в своем Twitter мем про приговоренного к тюремному сроку оппозиционера Алексея Навального и его супругу Юлию, недавно покинувшую Россию.

В публикации журналист иронично обыграл видео Навальных из самолета, на котором Юлия, цитируя фильм "Брат-2", сказала "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим". В меме используется скриншот из этого видео с надписью "Мальчик, водочку унеси". После этого поста сторонники оппозиционера принялись хейтить Бабченко.

"Вы Аркадий человек непристойного поведения. Самка такая, собачья...", "Ну ты и сука, лысая сука", "М@дак", - эти и подобные оскорбительные комментарии были оставлены пользователями сети под публикацией.

Также к оскорблениям подключился и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Говенный ты мужик, Аркадий. Без обид, кто-то должен был тебе это сказать", - написал экс-чиновник.

Отметим, что Бабченко уже давно критикует Навального, заявляя, что он ничем не отличается от Путина.

Напомним, в воскресенье вечером, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный вместе с супругой прилетел в Москву после того, как несколько месяцев лечился в Берлине после отравления.

Уже 2 февраля, Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам колонии по делу "Ив Роше Восток".

После этого в российских городах прошли оппозиционные акции протеста, которые сопровождались задержаниями демонстрантов.

10 февраля стало известно, что супруга оппозиционера Юлия Навальная покинула Россию. Она прилетела в Германию, цель ее возвращения в эту страну остается неизвестной.