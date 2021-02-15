В киевском кафе "Альфредо" на бульваре Дружбы народов экс-нардеп от партии "Свобода" напал на посетителей.

Потасовка произошла в воскресенья, 14 февраля, во второй половине дня

Как мы узнали из собственных информированных источников в МВД, участниками стычки с одной стороны были бывший нардеп от партии "Свобода" Олег Гелевей и его ранее судимый товарищ, а с другой стороны - киевлянин, пришедший поужинать.

Очевидцы рассказывают, что в кафе вошли Гелевей с другом, с явными признаками алкогольного опьянения, и затеяли конфликт с официанткой из-за обслуживания на русском языке.

За девушку заступился один из посетителей и тогда "свободовец" с товарищем переключились на него. Спор на тему "чому не державною" перерос в поножовщину - товарищ Гелевея достал нож и вместе с экс-нардепом зажали своего противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны клинком. В заведение была вызвана следственно-оперативная группа, а потерпевшему вызвали "скорую помощь".

Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины-Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Предварительно известно что на месте задержали товарища Гелевея. Экс-нардепа допросили и пока отпустили.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. Сейчас следствие пытается установить кто именно пронес в заведение нож и стал инициатором конфликта.

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