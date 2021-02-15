Экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия "Евросолидарность" требуют вернуть подразделения Вооруженных сил Украины на позиции, с которых они были отведены в процессе разведения сил на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба политсилы.

"Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю", - заявил Порошенко.

Он заявил, что перемирие на Донбассе, на его взгляд, является фикцией, потому что только с начала года на Донбассе погибли 13 украинских военных.

"Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины погибают от снайперского огня", - сказал Петр Порошенко.

Напомним, "Страна" писала о том, почему на Донбассе сейчас идет обострение и грозит ли большая война.

Также мы сообщали, что Арестович спрогнозировал масштабное обострение на Донбассе "ближе к лету".