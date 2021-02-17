Сегодня во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Подарить другому частичку добра можно отправив открытку с приятным поздравлением в честь праздника.

Что известно о празднике

Самым главным сегодня будет проявить бескорыстную помощь ближнему. Неважно - навестите вы своих пожилых родных, поможете едой и одеждой бездомным, приютите животное, пожертвуете деньги на лечение незнакомцу, а может захотите исполнить мечту кому-нибудь.

Для многих людей доброта - это ежедневная поддержка, умение уступать, принимать и прощать слабости других. Быть добрым просто, а вокруг нас существует множество возможностей для маленьких подвигов.

Кто знает, возможно доброта является главной человеческой суперсилой и каждый из нас может развивать традиции меценатства в своей семье.

Открытки с праздником