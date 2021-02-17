День спонтанного проявления доброты можно отметить, приютив бездомного щенка. Фото:
День спонтанного проявления доброты можно отметить, приютив бездомного щенка. Фото:

Сегодня во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Подарить другому частичку добра можно отправив открытку с приятным поздравлением в честь праздника.

Что известно о празднике

Самым главным сегодня будет проявить бескорыстную помощь ближнему. Неважно - навестите вы своих пожилых родных, поможете едой и одеждой бездомным, приютите животное, пожертвуете деньги на лечение незнакомцу, а может захотите исполнить мечту кому-нибудь.

Для многих людей доброта - это ежедневная поддержка, умение уступать, принимать и прощать слабости других. Быть добрым просто, а вокруг нас существует множество возможностей для маленьких подвигов. 

Кто знает, возможно доброта является главной человеческой суперсилой и каждый из нас может развивать традиции меценатства в своей семье. 

Открытки с праздником

с днем доброты

С Днем доброты 17 февраля открытка

день спонтанного проявления добра, скачать открытку

с Днем доброты

С Днем доброты!

С Днем спонтанного проявления доброты

с днем доброты 2021

день добра

Со всемирным днем доброты

С Днем доброты

 

с днем спонтанного проявления доброты

с днем доброты

С Днем доброты, открытка

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