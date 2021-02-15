На 100 000 000 долларов увеличились требования китайских инвесторов компании "Мотор Сич" в международном арбитраже против Украины. Таким образом, общая сумма иска теперь составляет 3,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте "Мотор Сич".

"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум $ 100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже - с $ 3,5 миллиардов до не менее $ 3,6 миллиардов" , - говорится в заявлении.

Рост требований связан с расширением начальной группы истцов и включением в нее еще нескольких китайских акционеров.

Ранее Зеленский в интервью категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому стать владельцем контрольного пакета акций "Мотор Сич" (не продавать ее китайцам требуют от Украины американцы). "Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - пообещал Зеленский.

Также "Страна" приводила реакцию китайских инвесторов "Мотор Сичи" на санкции Зеленского.

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