Во вторник, 16 февраля, в Украине задержится морозная погода. Температура воздуха в шести регионах нашей страны опустится до -22 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в ночь на 16 февраля на северо-востоке нашей страны столбики термометров покажут от -12 до -18 градусов. А в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской областях и части Черкасской - от -17 до -22 градусов.

Днем во вторник в большинстве областей температура воздуха составит от -7 до -14 градусов. В западных и южных регионах, а также на юго-востоке столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов.

"На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в западных областях - юго-западный, небольшой, максимум умеренный", - добавила синоптик.

В Киеве во вторник будет без осадков, на дорогах ожидается гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, в окрестностях и до -20 градусов. Днем ожидается от ​​-8 до -10 градусов.

"В течение недели температура воздуха в Киеве будет выглядеть, как лента на девичьих соревнованиях по художественной гимнастике", - написала Наталья Диденко.

17 и 18 февраля синоптик прогнозирует снег и небольшое ослабление морозов в дневное время. Затем, по ее данным, снова похолодает, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.

Напомним, из-за непогоды в Украине действуют ограничения движения на дорогах в четырех областях.

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