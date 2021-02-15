Антон Шевцов, которого недавно Верховный суд восстановил в должности начальника Винницкой областной полиции, а ранее подозревали в госизмене, не собирается возвращаться в Украину.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Я не приеду в Украину, потому что не хочу провести остаток своей жизни где-нибудь в тюрьме. СБУ до сих пор ведет контрразведывательное дело в отношении меня: какое - неизвестно. Знаю, что они проводили ряд следственных действий по какому-то делу. Меня зачем-то привязывали к истории с Сергеем Семочко (Бывший замглавы Службы внешней разведки, экс-руководитель экономической контрразведки СБУ - Ред.), что я якобы его завербовал. Я уже практически четыре года не живу в Украине. Я теперь гражданин мира, не разглашаю свое место жительства. Если вернусь в Украину - мне пришьют очередной сепаратизм, и я не смогу выбраться", - сообщил Шевцов.

Шевцов рассказал "Стране", что намерен требовать с МВД денежную компенсацию за вынужденный прогул.

"В августе 2020 года через одного крупного функционера в МВД предложил родной организации подписать мировое соглашение. Я знал, что у меня 100-процентная юридическая позиция, поэтому я предложил - они меня восстанавливают, засчитывают вынужденный прогул, а я не требую денежную компенсацию. Но они меня послали вдоль забора. Поэтому следующий этап - взыскание материальных средств за вынужденный прогул с родной организации", - отметил он.

Также он заявил, что с командой адвокатов написал заявление в ГБР о привлечении людей, которые способствовали его задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

"Вначале в ГБР не хотели вносить это заявление в реестр, но мы обязали через суд это сделать. Сейчас есть уголовное производство по этом факту, но не думаю, что это будет доведено до конца. Хотя там 100-процентный состав, так как суд принял решение, что СБУ в отношении меня совершили противоправные действия", - резюмировал Шевцов.

Шевцов сообщил, что ранее выигрывал суд у некой активистки Таисы Гайды, а также ему выплатили денежную компенсацию, а СМИ, которые ретранслировали слухи активистки и СБУ, написали опровержение.

"Также ранее я выиграл суды у некой Таисы Гайды, по заявлениям которой СБУ оформило в отношении меня уголовное производство по что 111 УК Украины (измена Родине). Она, эта нигде не работающая, бродячая активистка, перечислила мне символическую плату за моральный ущерб, исполнив тем самым требования суда по иску о защите чести и достоинства. Так же мне выплатили денежную компенсацию и опубликовали опровержение несколько СМИ, которые ретранслировали слухи активистки и СБУ, что также было сделано в рамках удовлетворенных исков о защите чести и достоинства", - рассказал он.

Также Шевцов сообщил, кто, по его мнению, финансировал и заказал медиа-атаку на него.

"Я почти закончил весь комплекс юридических мероприятий по своей реабилитации. На это ушло пять лет. Но я доказал, у всей этой шушеры, - активистов, СБУ, МВД - в отношении меня были одни деревенские сплетни. Медиа-атаку на меня и мою семью заказал и финансировал криминально-политический клан одного бывшего премьер-министра, такого же вора, как и его партнер некий бывший президент", - заявил Шевцов.

Напомним, Антон Шевцов - бывший начальник севастопольской милиции. Он был близок к окружению экс-президента Порошенко. В 2015 году его назначили начальником Винницкой областной полиции. Как позже говорил сам Шевцов, ему Порошенко поставил задачу "прижать Гройсмана". Но в процессе выполнения этой задачи на Шевцова вывалили "компромат" (фото с его дедом из Севастополя на параде российского флота в 2014 году, а также фото с российским боксером Валуевым). Порошенко его защищать не стал. По итогу против Шевцова завели дело о госизмене, а с поста начальника полиции уволили.

Шевцов выехал из Украины, а в 2019 году дал большое интервью "Стране", где рассказал о причастности Порошенко к ряду преступлений. В частности о том, как Порошенко в 2016 году организовал побег из Украины в Молдову судьи Чауса, который тогда проходил как подозреваемый во взятке.