В Кремле назвали интересным предложение Илона Маска, который пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse, хотя и не совсем уловили суть предложения американского миллиардера. Об этом сообщил кремлевский спикер Дмитрий Песков, общаясь с журналистами в понедельник, 15 февраля, пишет "Медуза".

"Вы знаете, мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать", - заявил Песков.

Напомним, 14 февраля основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину присоединиться к беседе с ним в новой социальной сети Clubhouse. Об этом Маск написал в своем Twitter-аккаунте, отметив официальный аккаунт Кремля. Мы подробно разбирались, что представляет из себя соцсеть Clubhouse, куда Маск позвал Путина, и как туда попасть простым смертным.

Также мы сообщали, что Илон Маск за неделю разбогател на 11,5 млрд долларов.