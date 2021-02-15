Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя заявление из Евросоюза, что визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию закончился унижением, заявил, что настоящее унижение ЕС произошло в 2014 году, во время кризиса в Украине.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в понедельник, 15 февраля.

"Таким своего рода поворотным пунктом, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою, по большому счету, беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в 2014 году украинская оппозиция "наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять эту договоренность".

"И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", - резюмировал российский дипломат.

Напомним, 21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович в присутствии дипломатических представителей Польши, Германии и Франции подписал с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине, начавшегося в ноябре 2013 года.

Соглашение предусматривал возвращение к Конституции 2004 года, то есть к парламентско-президентской форме правления, формирование "правительства национального доверия", конституционную реформу и проведение досрочных выборов президента до конца 2014 года. Также предусматривались отвод сил правопорядка из центра Киева, прекращение насилия и сдача оппозицией оружия.

Но уже 22 февраля 2014 года парламент лишил Януковича полномочий способом, не предусмотренным Конституцией (из-за того, что он якобы самоустранился от осуществления конституционных полномочий). В России назвали это грубо нарушением договоренностей от 21 февраля и государственным переворотом.

Видео: YouTube/ RT

Визит Борреля в Россию начался 5 февраля этого года и завершился на следующий день. По итогам переговоров евродепутаты стали массово призывать к отставке дипломата, так как он "не защищал интересы Европейского Союза".

Также недавно Лавров заявил, что с Украиной Россия диалога вести не будет, пока Киев не начнет исполнять Минские соглашения, призванные урегулировать ситуацию на Донбассе. Кроме того, глава МИД РФ обвинил Европу в попытке уменьшить значение Трехсторонней контактной группы.