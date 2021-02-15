В центре города Серакув, что на западе Польши, группа граждан Грузии напала с ножами на группу украинцев. По информации правоохранителей, одной из причин конфликта могло быть национальное происхождение.

Об этом сообщает Польское радио.

По данным следователей, четверо грузин напали на группу из троих украинцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Один из раненых после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку также увидел один из жителей соседнего дома и сообщил об этом в полицию и скорую помощь.

По данным правоохранителей, ранеными оказались граждане Украины. Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранениями оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех злоумышленников - грузинов. Они, по данным следователей, жители Мендзиходского уезда Великопольского воеводства, работают на местных фирмах.

Как рассказывали правоохранители, причиной драки стало сведение счетов между мужчинами, возможно, по национальному признаку. Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинение. Им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, как в Польше местные националисты дважды напали на украинцев.

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