Самый большой город Новой Зеландии Окленд впервые за полгода закрыли на карантин с полуночи воскресенья, 14 февраля. Причиной послужило выявление трех новых случая коронавируса в семье женщины, которая работает в компании, занимающейся стиркой для авиалиний.

Об этом сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает "Голос Америки" в понедельник, 15 февраля

Медики пытаются понять, каким образом женщина могла заразиться, ведь она не поднималась на борт самолетов.

"Прошу людей Новой Зеландии и в дальнейшем быть сильными и умеренными. Я знаю, что мы чувствуем себя одинаково, когда это случается. У нас у всех есть ощущение "только бы не снова". Но помните, мы прошли через это раньше, и это означает, что мы знаем, как из этого выбраться - а это вместе", - заявила Ардерн.

Стоит отметить, что Новая Зеландия была успешным примером сдерживания распространения коронавируса. В стране даже восстановили большие концерты и массовые спортивные события, а также сняли обязательные требования безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что в Евросоюзе хотят до конца лета привить от коронавируса всех желающих.

Также мы писали, что во Франции решили прививать переболевших Covid-19 только одной дозой вакцины.