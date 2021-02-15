Обострение на Донбассе в зоне проведения ООС неизбежно и его следует ожидать ближе к лету.

Такое заявление сделал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

"Я считаю, что это (обострение ситуации на Донбассе - Ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету ", - заявил Арестович.

По его словам, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а перемирие "подвешено на волоске".

"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, может быть, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте", - добавил советник украинской делегации в ТКГ.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал слова Арестовича:

"Насколько этот прогноз реален?



От Кремля вряд ли стоит ожидать каких-то резких движений на Донбассе до запуска в эксплуатацию "Северного потока-2" (ожидается к осени 2021 года). Этот проект идет с большим трудом и любой форс-мажор, ухудшающий отношения России и ЕС, может его остановить.



Может ли пойти на обострение украинская сторона? Теоретически – да, если Зеленского специально обученные политтехнологи смогут убедить в том, что этим он окончательно выбьет Порошенко из ниши "армовиры" и спасет свой рейтинг. А заодно и улучшит отношения с США.



Но на самом деле для украинского президента это станет ловушкой. Наступление, скорее всего, закончится также как и предыдущие – тяжелыми потерями и, возможно, утратой контроля над новыми территориями.



Что может иметь фатальные последствия для самого Зеленского вплоть до его досрочной отставки", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Арестович признал срыв режима перемирия на Донбассе, но сказал, что Украина из него выходить не будет.

Также мы сообщали, что Арестович рассказал о результатах встречи советников "Нормандской четверки".