"Ближе к лету". Арестович спрогнозировал масштабное обострение на Донбассе
Обострение на Донбассе в зоне проведения ООС неизбежно и его следует ожидать ближе к лету.
Такое заявление сделал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
"Я считаю, что это (обострение ситуации на Донбассе - Ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету ", - заявил Арестович.
По его словам, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а перемирие "подвешено на волоске".
"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, может быть, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте", - добавил советник украинской делегации в ТКГ.
Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал слова Арестовича:
"Насколько этот прогноз реален?
От Кремля вряд ли стоит ожидать каких-то резких движений на Донбассе до запуска в эксплуатацию "Северного потока-2" (ожидается к осени 2021 года). Этот проект идет с большим трудом и любой форс-мажор, ухудшающий отношения России и ЕС, может его остановить.
Может ли пойти на обострение украинская сторона? Теоретически – да, если Зеленского специально обученные политтехнологи смогут убедить в том, что этим он окончательно выбьет Порошенко из ниши "армовиры" и спасет свой рейтинг. А заодно и улучшит отношения с США.
Но на самом деле для украинского президента это станет ловушкой. Наступление, скорее всего, закончится также как и предыдущие – тяжелыми потерями и, возможно, утратой контроля над новыми территориями.
Что может иметь фатальные последствия для самого Зеленского вплоть до его досрочной отставки", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что Арестович признал срыв режима перемирия на Донбассе, но сказал, что Украина из него выходить не будет.
Также мы сообщали, что Арестович рассказал о результатах встречи советников "Нормандской четверки".